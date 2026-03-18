Кровожадные слепни появились в Центральной России из-за теплого марта

Первых кровососущих насекомых заметили в Тверской области. Обычно слепни активизируются в апреле, однако из-за аномально теплой погоды в марте, повышенной влажности и быстрого повышения температуры они вылетели из личинок раньше обычного. По словам энтомолога, пик их активности обычно приходится на конец июня — начало июля.

На животных и людей «охотятся» самки слепней — они используют белки плазмы крови для размножения. Укусы этих насекомых болезненны: они буквально «разрезают» кожу колющими хоботками.

В первые часы после укуса кожа краснеет и отекает. Затем появляются зуд и жжение, которые иногда сопровождаются кровотечением. У некоторых может развиться сильная аллергическая реакция с головокружением, затрудненным дыханием и отеком Квинке. В крайне редких случаях возможен летальный исход.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.