Криминалист рассказал о наказании для Лесли за домогательства к девушкам

Криминалист, бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов рассказал, что может грозить ученикам Алекса Лесли и ему самому за массовые домогательства к девушкам и какие психологические последствия могут возникнуть, сообщает Общественное Телевидение России .

По мнению эксперта, действия мужчин можно квалифицировать как насильственного характера, так как девушек хватали за интимные места без согласия, а закон это запрещает. Сексуальными действиями является не только изнасилование или избиение, но и желание схватить, полапать, пощупать за интимные места.

Также Игнатов заявил, что всех участников лучше привлечь по одному уголовному делу, где будут объединены все эпизоды домогательств. Как минимум молодые люди удостоятся принудительных работ.

«Пусть идут покрасят забор и подумают во время покраски: что они делали и зачем они это делали, и стоит ли вообще это делать. И другим неповадно будет», — добавил криминалист.

Для самого Лесли наказание может оказаться куда хуже. Ему может грозить статья об организации преступной деятельности, так как в глазах следствия блогер станет организатором, повлекшим за собой достаточно других людей. Данная статья является средней тяжести.

Клинический психолог Мария Архипова отметила, что мужчины могли идти на такие поступки из-за отсутствия коммуникативных навыков и внушаемости. Среди девушек же распространились негативные эмоции, что может сказаться на психологическом и физическом здоровье. Во избежание развития проблем психолог рекомендовала пострадавшим обращаться к специалисту для борьбы со стрессом.

Также Игнатов рассказал, если случаются подобные ситуации, важно пойти в полицию и написать заявление. Сотрудники снимут записи с камер наблюдения и подтвердят факт правонарушения. Особенно в Москве уже почти не существует мест, которые бы не охватывали камеры. При настойчивых домогательствах лучше носить с собой и использовать перцовый баллончик для самозащиты.