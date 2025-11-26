Креатив с заботой: эксперт рассказал, как выбрать подарок на День матери

Особенно важен правильный подход к подаркам на праздники, посвященные самым близким и дорогим, к таким в первую очередь относится День матери. Психолог бренда эмоциональных товаров modi Анастасия Мироненко рассказала РИАМО, как сделать процесс выбора подарка более осознанным и приятным.

30 ноября в России будет отмечаться День матери. РФ учредила праздник в 1998 году и установила дату на последнее воскресенье ноября.

«Подарки для мамы — это возможность показать ей свою любовь и благодарность. Это могут быть как красивые аксессуары или полезные атрибуты для дома, так и что-то уникальное, отражающее ее интересы. Хорошим выбором станут уютные пледы, ароматические свечи, эстетичная посуда или наборы для ухода — все это поможет создать незабываемую атмосферу для мамы, а также будет радовать глаз долгое время. Главное — не стоимость подарка, а внимание и тепло, с которыми вы его выбираете и вручаете, ведь именно это делает праздник по-настоящему трогательным», — отметила эксперт.

Тем не менее важно учитывать не только вкусы мамы, но и ее эмоциональные потребности. Многие женщины ежедневно заботятся о других, поэтому подарок, который позволит ей отдохнуть, расслабиться или уделить время себе, воспринимается особенно ценно. Это могут быть вещи, которые помогают замедлиться, устроить домашний спа-ритуал, наполнить дом теплом и создать ту самую атмосферу заботы о себе. Такие подарки нередко становятся символом поддержки и внимания, которых так не хватает в повседневной суете.

«Кроме того, выбор подарка можно превратить в небольшой семейный ритуал. Например, дети могут подготовить открытку, поделку или небольшое видеопоздравление, а взрослые — добавить символичный подарок, который подчеркнет значимость момента. Когда подарок сопровождается личным жестом, он приобретает гораздо большую эмоциональную ценность. Мамы особенно трепетно реагируют на такие проявления, ведь они отражают искренность и внимание», — уточнила Мироненко.

Атмосфера праздника складывается не благодаря подаркам, а из памятных моментов, из которых и состоит настоящая семейная теплая история. Искренность, внимание к деталям и желание сделать близкому человеку приятное создают то самое ощущение праздника, которое невозможно купить. Именно такой подход ценнее любых, даже самых роскошных подарков.

