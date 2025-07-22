Священнослужитель Феодорит Сеньчуков заявил, что церковь нельзя посещать животным, которые используются человеком в хозяйстве: собакам, коровам и козам, но можно кошкам, сообщает «Абзац» .

«Кошка не является животным, которое каким-то образом оскверняет церковь, поэтому с кошкой можно (ходить на службу — ред.). Считается, что собака, корова, коза, любое животное, которое состоит на службе человека в хозяйственной цели, не является желательным гостем в церкви», — сказал иеромонах.

Существуют даже храмовые кошки: они заходят на службу и даже могут слушать Евангелие, благочестиво относятся к традиции, даже заходят в алтарь.

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