В РПЦ заявили, что вдовы не имеют права еще раз выходить замуж
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Протоиерей Андрей Ткачев заявил, что овдовевшие женщины не имеют права повторно выходить замуж и «подкрашивать глазки», сообщает Baza.
По его словам, вдове, которая еще раз вступила в брак, будет стыдно, потому что «муж с того света смотрит»: одеяло не скроет человека от Бога и живущих там людей.
«Пусть женщины подражают блаженной Ксении. Вот женщина, однажды замуж вышедшая, второй раз себя никому не отдававшая. Уже больше глазки не подкрашивавшая. Похоронила мужа и похоронила свое сердце вместе с ним», — сказал Ткачев.
Протоиерей добавил, что в настоящее время вдов в России много и все они разные. Одни «сластопетанные», а другим «стыдно отдавать себя заново какому-то дядьке».
Ранее протоиерей Ткачев предложил российских бездетных мужчин обложить налогом, чтобы стигматизировать их образ жизни.