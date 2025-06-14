В РПЦ заявили, что вдовы не имеют права еще раз выходить замуж

По его словам, вдове, которая еще раз вступила в брак, будет стыдно, потому что «муж с того света смотрит»: одеяло не скроет человека от Бога и живущих там людей.

«Пусть женщины подражают блаженной Ксении. Вот женщина, однажды замуж вышедшая, второй раз себя никому не отдававшая. Уже больше глазки не подкрашивавшая. Похоронила мужа и похоронила свое сердце вместе с ним», — сказал Ткачев.

Протоиерей добавил, что в настоящее время вдов в России много и все они разные. Одни «сластопетанные», а другим «стыдно отдавать себя заново какому-то дядьке».

Ранее протоиерей Ткачев предложил российских бездетных мужчин обложить налогом, чтобы стигматизировать их образ жизни.