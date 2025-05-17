Протоирей Ткачев: бездетных российских мужчин нужно обложить налогом

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Как считает протоиерей Андрей Ткачев, в России бездетных мужчин следует обложить налогом, чтобы стигматизировать их образ жизни, сообщает «Подъем» .

Многие мужчины старше 40 лет, по мнению протоиерея, живут «трутневой жизнью» — у них нет семьи, детей и обязательств. Он подчеркнул, что оправдать подобный образ жизни можно «только болезнью или кастрацией».

Ткачев предложил ввести в стране символический налог, чтобы пристыдить и простимулировать таких мужчин.

Ранее Ткачев заявил, что в людях, которые «невовремя» хотят мира и безопасности, есть «трусливый, малодушный, плотский дух антихриста».