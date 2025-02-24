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Конфискат в России планируют не уничтожать, а отправлять нуждающимся

В первом чтении Госдума приняла законопроект о том, чтобы конфискат не уничтожали, а отправляли тем, кто в этом нуждается. Аналогичный механизм уже работает с одеждой и обувью, сообщает пресс-служба ГД.

В рамках законопроекта предлагают передавать нуждающимся все немаркированные товары, которые конфисковали по решению суда. В данный момент происходит маркировка 27 товарных групп. Это касается также еды и лекарств.

Согласно законопроекту, конфискованные изделия планируют проверять на соответствие требованиям безопасности. Если по итогам экспертизы выяснится, что изделие угрожает здоровью, то его уничтожат.

Еще создадут список исключений для некоторых категорий товаров. Он коснется медсредств со спиртом, алкоголя и табака.

Ранее конфискованные товары предложили передавать в Минобороны и МЧС РФ.