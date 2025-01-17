Компанию в Подмосковье оштрафовали за взятки за ветеринарные свидетельства
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Подмосковная коммерческая организация дала должностному лицу незаконное денежное вознаграждение за оформление ветеринарных свидетельств, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
Факт совершения коррупционного преступления был подтвержден в суде. По данным правоохранителей, представитель организации передал деньги в размере более 84 тыс. рублей должностному лицу территориального ветеринарного управления.
За это компания просила оформить ей ветеринарные свидетельства, в которые была внесена заведомо ложная информация.
Прокуратура возбудила в отношении фирмы дело об административном правонарушении за незаконное вознаграждение от имени юридического лица.
Организацию оштрафовали на 500 тыс. рублей. Штраф уже оплачен.
Ранее главврач Балашихинской больницы был задержан по делу о взятках. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.