сегодня в 19:08

Компанию в Подмосковье оштрафовали за взятки за ветеринарные свидетельства

Подмосковная коммерческая организация дала должностному лицу незаконное денежное вознаграждение за оформление ветеринарных свидетельств, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Факт совершения коррупционного преступления был подтвержден в суде. По данным правоохранителей, представитель организации передал деньги в размере более 84 тыс. рублей должностному лицу территориального ветеринарного управления.

За это компания просила оформить ей ветеринарные свидетельства, в которые была внесена заведомо ложная информация.

Прокуратура возбудила в отношении фирмы дело об административном правонарушении за незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

Организацию оштрафовали на 500 тыс. рублей. Штраф уже оплачен.

Ранее главврач Балашихинской больницы был задержан по делу о взятках. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.