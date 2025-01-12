Компания «Роскосмос» показала, как выглядят калифорнийские пожары из космоса
Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала кадры пожаров, которые охватили Лос-Анджелес. Фото сделаны со спутника «Ресурс-П», сообщает пресс-служба компании.
На опубликованных снимках, сделанных 11 января, видны километры выжженной земли Калифорнии. Пожары по-прежнему пылают, видно, как в небо стремится светлый дым.
Также пользователи Сети активно обсуждают странные светящиеся объекты, которые заметили в Калифорнии над лесными пожарами. Некоторые из них считают, что это вражеские дроны, а другие утверждают, что это НЛО.
В интернете распространилось видео огненного торнадо, которое обрушилось на Лос-Анджелес. По информации местных СМИ, число жертв из-за лесных пожаров, которые начались в Калифорнии 7 января 2025 года, увеличилось до 16 человек.
Без собственного жилья из-за стихии остался ряд знаменитостей, в числе которых актер Бен Аффлек и сын президента США Джо Байдена, Хантер Байден.