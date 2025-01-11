На Калифорнию обрушилось огненное торнадо

В округе Лос-Анджелес разворачивается масштабная трагедия: разрушительное огненное торнадо привело к катастрофическим последствиям, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Daily Mail.

Самое серьезное возгорание зафиксировано в районе Палисейдс, однако это лишь один из шести активных очагов пламени, бушующих сейчас в штате. Ситуация остается критической: несмотря на все усилия пожарных расчетов, стихия уже уничтожила свыше десяти тысяч зданий и забрала жизни одиннадцати человек.

Местные власти не исключают увеличения числа погибших, поскольку пожарным пока не удается взять ситуацию под контроль.

На фоне смертоносного пожара, который уже без домов оставил в том числе актера Бена Аффлека, светскую львицу Пэрис Хилтон и актера Энтони Хопкинса, в Лос-Анджелесе приняли решение ввести комендантский час. Он будет действовать в период с 18:00 до 6:00 в районах вблизи очагов возгорания.