По информации телекомпании NBC, число погибших в калифорнийских пожарах выросло до 16. Многие люди лишились домов и автомобилей, сообщает ТАСС .

В зоне пожара «Итон» погибли 11 человек, а в районе Палисейдс — еще пять. По словам судмедэкспертов, пока не удается установить личности погибших.

Лесные пожары бушуют в Лос-Анджелесе с 7 января. На данный момент их площадь насчитывает около 15,5 га. Разрушено более 12,3 тыс. строений. В том числе сгорели дома многих голливудских знаменитостей — Бена Аффлека, Пэрис Хилтон, Мела Гибсона, сына президента США Хантера Байдена и других.

Также в Лос-Анджелесе во время пожаров сгорели восемь особняков, принадлежащих высокопоставленным украинским военным. Общая стоимость сгоревшей недвижимости составляет около 90 млн долларов. Особняки были приобретены на средства, выделенные Киеву западными странами после начала СВО.