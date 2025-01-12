В Лос-Анджелесе во время пожаров сгорели 8 особняков, принадлежащих высокопоставленным украинским военным, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель» .

Общая стоимость сгоревшей недвижимости составляет около 90 млн долларов.

Сгоревшие особняки украинских генералов были приобретены на средства, выделенные Киеву западными странами после начала СВО.

На фоне смертоносного пожара, который уже без домов оставил в том числе актера Бена Аффлека, светскую львицу Пэрис Хилтон и актера Энтони Хопкинса, в Лос-Анджелесе приняли решение ввести комендантский час. Он будет действовать в период с 18:00 до 6:00 в районах вблизи очагов возгорания.