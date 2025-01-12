В Калифорнии над лесными пожарами заметили странные светящиеся объекты

Пользователи Сети активно обсуждают странные светящиеся объекты, которые заметили в Калифорнии над лесными пожарами. Некоторые из них считают, что это вражеские дроны, а другие утверждают, что это НЛО, пишет РЕН ТВ со ссылкой на The Mirror US.

Однако есть и третья версия. Отдельные пользователи Сети считают, что светящиеся объекты, замеченные над лесными пожарами в Калифорнии, это естественные атмосферные явления, которые образовались из-за аномально высоких температур.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что светящиеся объекты спокойно проходят сквозь пламя и густую пелену дыма, затем исчезают. Достоверной информации о том, что это такое, на данный момент нет.

Ранее в Сети распространилось видео огненного торнадо, которое обрушилось на Лос-Анджелес. По информации местных СМИ, число жертв из-за лесных пожаров, которые начались в Калифорнии 7 января 2025 года, увеличилось до 16 человек. Без собственного жилья из-за стихии остался ряд знаменитостей, в числе которых актер Бен Аффлек и сын президента США Джо Байдена, Хантер Байден.