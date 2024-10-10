Компания из Реутова развивает технологии для улучшения здоровья

Заместитель главы городского округа Реутов Лилия Бабалова встретилась с генеральным директором местного центра косметологии FaceConcept Владиславом Лаврухиным. Клиника специализируется на аппаратной косметологии. Она начала свою работу в 2018 году. Центр имеет медицинскую лицензию, а все его сотрудники — профильное образование, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В настоящий момент медицинский центр принимает участие в национальной технологической инициативе «Хелснет», которая призвана развивать отечественные технологии для улучшения здоровья и качества жизни граждан России. В рамках программы малые, средние и крупные компании производят и предоставляют своим клиентам биотехнологические и медицинские продукты и услуги, обеспечивающие рост продолжительности жизни, а также получение новых эффективных средств профилактики и лечения различных заболеваний.

В ходе встречи участники обсудили пути развития компании, а также меры поддержки, которые предоставляются малому и среднему бизнесу на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Так в Реутове МСП могут претендовать на возмещение части трат на закупку технологического оборудования.

Поддержка бизнеса — одна из приоритетных задач, обозначенная президентом РФ и губернатором Московской области. В условиях санкционного давления наши производители и компании различных направлений, в том числе из сферы здравоохранения, выводят свой бизнес на новый уровень, работают над импортозамещением и вносят весомый вклад в развитие экономики.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.