Коммунальные службы Жуковского убирают снег во дворах и на улицах 16 февраля

В Жуковском 16 февраля коммунальные службы проводят усиленную уборку снега во дворах и на городских территориях из-за прогнозируемого снегопада, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Синоптики прогнозируют в Подмосковье снегопад 16 февраля, в результате которого высота снежного покрова может увеличиться на 14 сантиметров. В связи с этим коммунальные службы Жуковского работают в усиленном режиме, убирая снег не только утром и днем, но и в вечернее и ночное время.

В этот день уборка проводится во дворах по адресам: Пушкина, 4; Гагарина, 23; Келдыша, 7 и Серова, 12. Работы выполняются как вручную, так и с помощью техники. Очищаются дороги общего пользования, тротуары, подъезды к социальным объектам, остановки общественного транспорта, внутридворовые проезды, выходы из подъездов и подъезды к контейнерным площадкам.

Контроль за качеством уборки осуществляет глава города Андроник Пак. Во время обходов он проверяет выполненные работы и общается с жителями и сотрудниками коммунальных служб.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.