Коммунальные службы Орехово-Зуевского округа усилили уборку снега

Сильный снегопад 19 февраля накрыл Орехово-Зуевский округ Подмосковья, из-за чего коммунальные и дорожные службы перешли на усиленный режим работы. На улицах задействовали более 100 единиц техники и около 400 дворников.

Снегопад вновь осложнил обстановку на дорогах и во дворах Орехово-Зуевского округа. Коммунальные и дорожные службы работают в усиленном режиме. Уборка ведется во всех населенных пунктах, в том числе в Ликино-Дулеве на улице Димитрова.

Механизатор Ликино-Дулевского дорожного ремонтно-строительного управления Владимир Богомолов вышел на линию 19 февраля с 8:00. Он расчищает проезжую часть на тракторе и отмечает, что в этом году осадки особенно интенсивные.

«Были сильные снегопады, но в этом году особенно. Машине, на которой сейчас работаю, четыре года. Хорошая техника. Будем сегодня работать столько, сколько потребуется», — рассказал Владимир.

Всего в округе задействовано свыше 100 машин и около 400 дворников. При необходимости привлекают технику частных компаний. Из-за непрекращающихся осадков дорожникам приходится по несколько раз проходить одни и те же участки, так как очищенные дороги быстро заметает вновь.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.