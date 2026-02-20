сегодня в 18:01

Коммунальные службы Домодедова расчистили парковку у парка Елочки после снегопада

Коммунальные и дорожные службы Домодедова ночью 20 февраля расчистили парковочные места и остановку у парка Елочки после снегопада, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ночь на 20 февраля специалисты компании «Благо-сервис» провели уборку парковки и остановки общественного транспорта у парка Елочки в Домодедове. Работы выполнялись поэтапно: сначала снег сгребали манипулятором в кучи, затем загружали в самосвалы для вывоза на специальный полигон за пределами города.

Особое внимание этой территории уделили из-за предстоящих праздничных мероприятий — в ближайшие выходные в парке состоится программа, посвященная Масленице. Для удобства гостей парковочные пространства приводят в порядок заранее.

По всему городу продолжается механизированная уборка: самосвалы и тракторы с щетками очищают дороги общего пользования, обеспечивая безопасное движение транспорта.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.