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Комик Дедищев: консул посмотрел мои видео и одобрил визу в США

Популярный российский комик Павел Дедищев рассказал, что стендап-видео помогли ему получить визу в США, сообщает «Лента.ру» .

Комик проводил собеседование с американским консулом. В анкете на получении визы ему нужно было указать свои соцсети.

Во время интервью американский консул заглянул в Instagram* мужчины. Там в том числе были опубликованные Дедищевым короткие стендап-видео.

По словам комика, консул просмотрел несколько роликов. Они положительно повлияли на его итоговое решение. В итоге Дедищеву тут же одобрили визу.

В феврале Дедищев и комик Евгений Чебатков попали в крупную аварию в США. Артисты на трассе наехали на посторонний предмет. Им удалось избежать серьезных травм.

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