Команда из Балашихи вышла в полуфинал Высшей лиги КВН

Команда городского округа Балашиха «Не беспокоить» 17 мая вышла в полуфинал Высшей лиги КВН, обойдя в четвертьфинале соперников из трех московских университетов. О достижении и развитии школьного движения КВН сообщил глава округа Сергей Юров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Команда «Не беспокоить» представила Балашиху в 1/4 финала Высшей лиги Клуба веселых и находчивых и прошла в следующий этап соревнований. В четвертьфинале участники обошли команды из трех университетов Москвы.

«Безусловно, достижения ребят в Высшей лиге — это и заряд мотивации для команд нашей Школьной лиги. Сегодня КВН БШЛ объединяет десятки команд образовательных учреждений округа и дает ребятам возможность раскрывать свои таланты, учиться работать в команде и уверенно выходить на большую сцену», — отметил Сергей Юров.

В округе развитию молодежного движения уделяют особое внимание. КВН БШЛ ежегодно объединяет образовательные учреждения Балашихи и собирает десятки команд. Для многих участников школьная сцена становится первым шагом к профессиональному творческому росту.

25 ноября 2025 года Балашиха заключила соглашение о сотрудничестве с Планетой КВН. Документ направлен на развитие школьной лиги и создание дополнительных возможностей для юных участников. Ребята смогут получать методическую и организационную поддержку, участвовать в крупных проектах и фестивалях и взаимодействовать с профессиональным сообществом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.