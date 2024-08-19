Колонну с гуманитарным грузом отправили в Курскую область из Егорьевска

Из подмосковного Егорьевска в Курскую область отправили гуманитарную помощь, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Колонну из 10 автомобилей УАЗ с гуманитарным грузом отправили в Курскую область.

Машины будут выполнять важную миссию постоянной логистики, доставляя бойцам всё необходимое для победы. Молодогвардейцами в машины была загружена гуманитарная помощь от городского округа Егорьевск, сказано в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам городских округов посетить места размещения переселенцев из Курской области.

«Прошу, уважаемые главы, посетить (места размещения — ред.) каждого из вас, знаю, что и Максим (Красноцветов, глава г. о. Пушкинский — ред.) это уже сделал, уверен, что каждый посетит места, где находятся дети, взрослые. Для того чтобы убедиться, что комплекс вопросов урегулирован», — сказал Воробьев.