Колледж «Московия» пригласил школьников на День открытых дверей

18 октября 2025 года в 11:00 Профессиональный колледж «Московия» откроет свои двери для всех желающих. В рамках Единого Дня открытых дверей посетители смогут ознакомиться с современными образовательными программами и перспективами трудоустройства, что делает это событие особенно актуальным для школьников, их родителей и всех, кто интересуется получением качественного профессионального образования. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В программе мероприятия запланированы разнообразные активности, включая классные часы, мастер-классы и экскурсии по колледжу. Участники смогут узнать о различных профессиях, попробовать себя в новых областях и увидеть современное оборудование, используемое в учебном процессе.

Особое внимание будет уделено проекту «Профессионалитет», который представляет собой инновационный подход к образованию, объединяющий теоретические знания с практическими навыками. Участники узнают о том, как обучение адаптировано под потребности предприятий, а студенты имеют возможность проходить стажировки и практическое обучение на производстве, что способствует их востребованности на рынке труда.

Для родителей будет организована информационная сессия, где специалисты расскажут о преимуществах обучения в колледже, условиях поступления и перспективах карьерного роста выпускников. Это поможет родителям лучше ориентироваться в выборе профессии и учебного заведения для своих детей.

Места проведения:

1. МО, г. Домодедово, ул. Текстильщиков, д. 41.

Телефон: 8(496)794-30-74.

2. МО, г.о. Ленинский, пос. Развилка, стр. 19.

Телефон: 8(498)657-22-51.

3. МО, г.о. Кашира, мкрн. Ожерелье,

ул. Строительная, д.15.

Телефон: 8(496)692-15-44.

4. МО, Подольский р-он, пос. Львовский, ул. Московская, д. 1.

Телефон: 8(496)760-68-85.

5. МО, г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 64, корп.3.

Телефон: 8(498)487-52-12.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.