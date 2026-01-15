Колледж «Энергия» в Подмосковье начал подготовку к чемпионату «Профессионалы»

В колледже «Энергия» в Реутове, Балашихе и Богородском округе стартовали отборочные этапы и тренировки для участия в региональном этапе чемпионата «Профессионалы» 2026 года, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Во всех подразделениях колледжа «Энергия» в Подмосковье начались отборочные этапы и тренировки для подготовки к региональному этапу Всероссийского чемпионата «Профессионалы». В этом году участники осваивают 47 компетенций, среди которых впервые представлены 3D-моделирование для компьютерных игр, веб-технологии, графический и цифровой дизайн, медицинская оптика, инструктор специальной подготовки и слесарная работа с металлом.

Перед началом отборочных этапов в центре специальной подготовки «Энергия» в Старой Купавне прошло торжественное награждение участника итогового межрегионального этапа чемпионата. Мастин Никита получил медальон за профессионализм по компетенции «Правоохранительная деятельность (Полицейский)», набрав более 500 баллов. Сейчас Никита и другие победители регионального этапа выступают наставниками для студентов, проходящих внутренний отбор.

Соревновательные мероприятия чемпионата «Профессионалы» открывают цикл 2026 года. После отборочных этапов в колледжах пройдут региональные соревнования по компетенциям чемпионата и чемпионата высоких технологий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.