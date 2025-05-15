Количество хулиганских вызовов в систему-112 Подмосковья растет

Система-112 Московской области продолжает работу по борьбе с хулиганскими вызовами, однако, с января по апрель наблюдается значительный рост числа ложных вызовов. За этот период зафиксировано более 33 300 таких вызовов, что почти на 20 000 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это означает, что количество ложных вызовов увеличилось более чем в 2,4 раза. Об этом сообщает пресс-служба системы-112 Московской области.

Несмотря на предпринимаемые меры, автоинформатор, внедренный в систему-112 Московской области в 2017 году, продолжает играть важную роль в предотвращении хулиганских вызовов.

Автоинформатор оповещает заявителя об ответственности за хулиганские вызовы. Если оператор квалифицирует вызов обратившегося как хулиганский, то программа автоматически совершает автодозвон на номер позвонившего, и включает автоответчик, который рассказывает об административной и уголовной ответственности за вызов экстренных служб из хулиганских побуждений.

Специалисты 112 сохраняют в специальном реестре данные об абоненте, который совершил хулиганский звонок. После нескольких таких повторных вызовов с одного и того же номера информация о нарушителе передается в правоохранительные органы.

Однако даже после внесения в базу номера хулиганов не блокируются на тот случай, если человеку действительно понадобится помощь экстренных служб.

Помните об ответственности за ложный вызов экстренных служб.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.