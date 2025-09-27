Кофе из Рузского округа покоряет новые вершины

Крупнейший производитель кофе из Рузского муниципального округа готовится к участию в российской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2025», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

ЗАО «Московская кофейня на паяхъ» представит свою продукцию на экспозиции Московской области.

Предприятие с 25-летней историей является одним из лидеров российского рынка кофейной продукции. В ассортименте компании более 100 наименований: кофе в зернах, молотый, растворимый сублимированный, а также кофейные напитки, какао и цикорий.

Масштаб производства впечатляет: ежегодно предприятие выпускает свыше 6 000 тонн продукции, что эквивалентно более 2,5 млрд чашек кофе. Уровень автоматизации достигает 98%.

Инновационные разработки компании включают уникальную технологию сублимации цикория, позволяющую сохранить все полезные свойства и вкусовые качества продукта. Продукция предприятия неоднократно удостаивалась российских и международных наград.

Значимость предприятия для региона трудно переоценить. Подмосковные производители занимают лидирующие позиции в России по производству кофейной продукции, выпуская более 44% кофе в ЦФО и почти 25% от общероссийского производства. «Московская кофейня на паяхъ» обеспечивает более трети всего производства кофе в регионе.

«Развитие предприятий пищевой промышленности — одно из приоритетных направлений нашей работы. Успех „Московской кофейни на паяхъ“ — это не только достижение компании, но и значимый вклад в экономику всего региона,» — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Выставка «Золотая осень — 2025» пройдет с 8 по 11 октября в «Тимирязев Центре» по адресу: Москва, Верхняя Аллея, дом 6, строение 1.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что главная цель особых экономических зон — чтобы инвесторы могли реализоваться в полной мере.

По его словам, важно, чтобы каждый, кто приходит в индустриальные парки или особые экономические зоны, мог реализоваться полностью — с прибылью, внедрением всего самого умного и полезного и для человека, и для страны.