Клинский любительский театр получил дипломы всероссийского фестиваля

С 24 по 27 октября в Москве проходил XI Всероссийский открытый фестиваль семейных любительских театров «Сказка приходит в твой дом». В финале приняли участие семейные театры из 20 регионов России, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В этом творческом состязании Московскую область представил Клинский театр «Школы Альфа».

На сцене Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки Клинский коллектив представил спектакль «Легкий хлеб». Эта добрая и мудрая сказка ожила благодаря слаженной работе талантливых педагогов и учеников клинской школы, которые вместе вышли на одну сцену.

И вот результаты: диплом за «Лучшую мужскую подростковую роль» получил Даниил Митин. Диплом за «Лучшую сказку в стихах» — режиссер спектакля и педагог Мария Максимович.

После конкурсного показа в рамках фестиваля для участников была организована культурная программа с посещением мастер-классов в Театральном институте им. Бориса Щукина по сценической речи, движению и актерскому мастерству. Труппа театра также побывала на музыкально-поэтическом моноспектакле «Забытые русские гении» в «Музыкальной квартире на Тверской».

«Фестиваль стал для нас не только творческим испытанием, но и настоящим праздником. Мы получили бесценный опыт, вдохновились работами коллег и, конечно, очень гордимся нашими заслуженными наградами!» — сказала директор театра «Школы Альфа» Анастасия Мазурина.

Коллектив театра поздравила с победой Глава городского округа Клин Инна Федотова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.