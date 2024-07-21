Киевский мэр Виталий Кличко допустил, что Украине придется провести референдум для урегулирования конфликта с Россией, однако сомневается, что украинский лидер Владимир Зеленский поделится властью, сообщает РИА Новости .

«Зеленскому, вероятно, придется прибегнуть к референдуму, не думаю, что он сможет прийти к таким болезненным и важным соглашениям самостоятельно, без узаконивания со стороны народа», — сказал Кличко в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Он подчеркнул, что Украине нужно последовать примеру Израиля и создать правительство национального единства. Однако, по словам киевского градоначальника, Зеленский не отдаст часть власти, которую он получил из-за военного положения в стране.

Кличко добавил, что президент Украины сконцентрировал слишком много власти в своем офисе. Из-за этого парламент утратил хоть какую-то значимую роль. В настоящее время Любой шаг Зеленского грозит ему политическим самоубийством. Однако еще 2 года конфликта станут для Украины настоящим кошмаром.

Ранее Владимир Зеленский в интервью BBC признал, что у Киева может не получиться вернуть все потерянные территории силой. Украинский лидер полагает, что урегулировать конфликт поможет дипломатическая работа.