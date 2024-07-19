Зеленский сделал неожиданное заявление о возвращении потерянных территорий

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью BBC признал, что у Киева может не получиться вернуть все потерянные территории силой. Он полагает, что урегулировать конфликт поможет дипломатическая работа, сообщает «Царьград» .

«Это не значит, что все территории будут отвоеваны силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь», — сказал лидер Украины.

Зеленский также призвал западных союзников оказывать на Россию большее давление, чтобы Украина возымела «сильные позиции» в случае начала переговоров.

Президент Украины также выразил мнение, что «горячая фаза» конфликта с РФ может завершиться уже до конца 2024 года.

Ранее Владимир Зеленский выступил с утверждением, что кандидат в президенты США Дональд Трамп не понимает, что происходит на Украине. Политик отметил, что работа с Трампом в случае его возвращения в Овальный кабинет обещает быть «тяжелой», однако Киев «трудолюбив».