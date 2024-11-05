Кинолог рассказал о разнице слуха собаки и человека

Собаки способны слышать звуки, которые порой не может уловить человек. Конечно, человеческий слух и собачий не имеют много отличий, но они все же есть, рассказал РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его словам, часто непонятные для человека явления объясняются сверхспособностями собаки. Например, питомцы могут понять, что их хозяин возвращается домой, в момент, когда он только вышел из лифта и идет к двери квартиры.

«Может показаться, что собака действительно ощущает что-то неизвестное человеку, но на деле все гораздо проще: питомец просто улавливает те звуки, которые не слышит человек, в сочетании с обонянием и прогнозируемыми сигналами это позволяет собаке распознать своего хозяина», — объяснил Голубев.

Он также объяснил, что у собак более чувствительные барабанные перепонки. Несильный хлопок может болезненно восприниматься питомцем, а человек даже не обратит внимание на этот звук.

Основная разница между слухом человека и собаки в том, что питомцы более чувствительны к звукам высоких частот, а люди — к звукам низких частот. Собаки могут слышать звуки на гораздо большем расстоянии, чем хозяин.

«Для сравнения: нижний предел воспринимаемых человеком звуков находится на частоте 20 Гц, верхний - свыше 20 000 Гц. У собак нижний предел 20 Гц, а вот верхний выше - 30 000–40 000 Гц», — рассказал кинолог.

Объяснить природу повышенной чувствительно к высоким частотам у собак можно обратившись к диким предкам животных. Чтобы найти пропитание, диким собакам порой приходилось прислушиваться к шуршанию листьев мышью-полевкой или улавливать их пронзительный писк. Именно благодаря способности различать эти звуки животные добывали себе еду.