Кинолог дал 5 советов, как подготовиться к перелету с собакой

Неподготовленного собаковода при перелете могут ожидать некоторые сложности и риски. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев дал 5 советов, которые помогут безопасно и комфортно летать с собакой.

«Полет на самолете с собакой может быть сопряжен с некоторыми рисками, которые могут ожидать неподготовленного хозяина. Очень важно изучать правила и нюансы перевозки животных той авиакомпании, которой вы собираетесь лететь», — сказал Голубев.

По словам эксперта, затем следует подготовить собаку к перелету, чтобы минимизировать стресс и обезопасить от нештатных ситуаций. Важно понимать, что от того, насколько вы ответственно подойдете к перелету, будет зависеть безопасность и комфорт вашей собаки в самолете.

Проверяйте здоровье заранее

Даже если вы уверены, что ваша собака абсолютно здорова, важно съездить с ней на профилактический осмотр к ветеринару. Так вы точно убедитесь, что у питомца нет противопоказаний к перелетам. Кроме того, если вы обладатель активного или боязливого животного, ему могут потребоваться успокаивающие средства.

Будьте внимательны, любое седативное или снотворное средство можно давать собаке только строго после консультации со специалистом. Если вы самостоятельно решили дать питомцу препарат, это может обернуться серьезными проблемами.

Сделайте переноску комфортным местом для отдыха

Для собаки перелет в переноске может стать настоящим кошмаром, если хозяин заранее не приучил питомца к ней. Транспортный контейнер должен стать приятным местом для отдыха, а не клеткой, в которую запирают собаку.

Приобретите переноску и заранее познакомьте питомца с местом для перелета. Откройте дверь транспортного контейнера, положите внутрь мягкий плед, любимые игрушки собаки, вы даже можете разложить там лакомства, чтобы питомец мог спокойно заходить в него, отдыхать и, возможно, даже спать в нем. Так собака поймет, что это место безопасно.

Когда поймете, что питомец привык к своей переноске, попробуйте отправиться в небольшое путешествие на машине. Следите за состоянием собаки во время движения. За спокойное поведение поощрите любимца и постарайтесь минимизировать дискомфорт от нахождения в транспортном контейнере.

Предупредите авиакомпанию

Собаководу необходимо не только купить или забронировать билет не менее, чем за 38 часов до перелета, но и позвонить в авиакомпанию, чтобы предупредить о полете с питомцем. Лучше бронировать место для собаки заранее, поскольку у большинства перевозчиков есть лимит мест на борту для животных.

Учтите детали

Есть авиакомпании, которые не берут в полет представителей брахицефальных пород собак. Например, «Аэрофлот» разрешает провоз питомца на соседнем кресле, при этом он должен находиться в полужестком контейнере общим весом не более 15 кг.

Габариты контейнера будут зависеть от класса билета. Однако на некоторых самолетах могут вводиться ограничения на перевозку животного на соседнем кресле. То есть даже в рамках одной авиакомпании правила перелета с собакой варьируются, поэтому очень важно изучать регламенты и правила конкретного авиаперевозчика на конкретном рейсе.

Готовьте документы

Соберите необходимые документы и проведите нужные манипуляции. Страны СНГ и Россия находятся в зоне высоко риска по бешенству, поэтому очень важно заблаговременно изучить правила въезда с собакой в конкретную страну.

Для путешествий по РФ понадобится только ветеринарный паспорт и отметка о вакцинации животного. Что касается территории Евросоюза, то с 16 сентября текущего года для перемещения собак и кошек из России и Белоруссии на территорию ЕС, в том числе транзитом, потребуется тест на антитела к бешенству, который необходимо получить заранее.