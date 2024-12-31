Ким Чен Ын поздравил Путина и россиян с наступающим 2025 годом

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина, «братский российский народ» и «всех военнослужащих отважной российской армии» с Новым годом, сообщает ТАСС .

Он назвал президента РФ самым близким другом и товарищем и заявил, что нужно дальше укреплять стратегическое партнерство двух стран.

Также лидер КНДР пожелал России, чтобы наступающий год стал годом «великой победы».

Что принесет наступающий год в плане продолжения СВО и как на этом скажется инаугурация нового президента США, читайте в материале РИАМО.