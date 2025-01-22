Киберэксперт назвал людей, которых все чаще обманывают телефонные мошенники

Директор департамента расследований T.Hunter, эксперт рынка НТИ SafeNet (Сейфнет) Игорь Бедеров предупредил, что мошенники стали чаще использовать схемы по обману детей. По словам эксперта, злоумышленники крадут деньги через несовершеннолетних с помощью онлайн-игр и «простейшего запугивания», сообщает RT .

«Ребенок все же не настолько критически способен мыслить, поэтому они и нацеливаются на детское восприятие, придумывая достаточно простые предлоги», — сказал Бедеров.

Специалист также посоветовал ряд защитных мер для того, чтобы пресечь обман ребенка мошенником. По его словам, для этого следует установить сложные пароли на телефон и не допускать, чтобы ребенок мог подключиться к мобильнику родителя или войти в его банковское приложение. Если родитель ребенка пользуется кредитными картами, нужно установить на них лимит.

«Проговорите с ребенком и обозначьте, что есть карта для расчетов онлайн. Не жалко, если данные о ней утекут, потому что на ней баланс лимитирован и т. д.», — посоветовал Бедеров.

При обмане мошенники всегда торопятся и пытаются уговорить жертв действовать быстро — это фактор давления или угрозы, предупредил эксперт. Он уточнил, что главное в такой ситуации — это сделать так, чтобы мошенники не могли наладить связь с ребенком и надавить на него.

«Чтобы ребенок имел возможность критически начать мыслить и оценивать те действия, которые ему предлагается сделать», — подчеркнул он.