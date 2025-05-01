Кавказские бренды с национальным колоритом ищут для конкурса «Знай наших»

Институт развития Кавказ.РФ запустил спецноминацию «Кавказские бренды». Она призвана поддержать производителей, чья философия объединяет многовековое наследие региона с инновационными подходами. Участвовать могут компании любых направлений.

«В 2024 году Кавказ.РФ впервые присоединился к конкурсу с партнерской номинацией „Инклюзия“, в этом году курируем специальную номинацию „Кавказские бренды“. Мы ищем бренды с тем самым горским характером — сочетанием свободы творчества, теплого гостеприимства и предпринимательской смелости», — рассказали организаторы спецноминации.

Для победителей предусмотрены меры поддержки: продвижение на площадках с охватом более 100 тыс. человек, участие в Кавказском инвестиционном форуме и ски-пассы на один из курортов. Финалисты также получат возможность быть представленными в тематических подборках.

Конкурс «Знай наших» стартовал в 2023 году по инициативе президента РФ Владимира Путина и стал площадкой для выявления и поддержки успешных представителей малого и среднего бизнеса. За два сезона поступило 17 тысяч заявок из всех регионов страны.

В этом году заявки принимаются до 15 мая по 5 основным направлениям и нескольким спецноминациям на знайнаших.аси.рф. Церемония награждения победителей пройдет летом текущего года в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» в Москве.