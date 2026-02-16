Каширский регоператор вывез 190 тыс кубометров отходов в Подмосковье за неделю

Каширский региональный оператор за минувшую неделю вывез с подмосковных территорий около 190 тысяч кубометров отходов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Региональные операторы Московской области продолжают вывоз твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок. За прошедшую неделю специалисты Каширского регоператора вывезли 190 тысяч кубометров мусора.

Из общего объема 149 тысяч кубометров составили твердые коммунальные отходы, 27 тысяч — крупногабаритные, 500 кубометров — отходы от уборки территорий, 5,5 тысячи — раздельно собранные отходы. Кроме того, ликвидированы несанкционированные свалки объемом 8 тысяч кубометров.

В ведомстве отметили, что в сложных погодных условиях основной причиной задержек вывоза становится невозможность подъезда к контейнерным площадкам. Водителей просят не парковать автомобили у контейнеров и в узких проездах, чтобы не мешать работе спецтехники.

Для сравнения: 190,5 тысячи кубометров отходов соответствуют почти 3,5 тысячи железнодорожных вагонов, которые в один состав займут 49 километров — от Москвы до Подольска.

Каширский регоператор обслуживает Дзержинский, Домодедово, Зарайск, Каширу, Коломну, Котельники, Ленинский, Луховицы, Лыткарино, Серебряные пруды, Ступино, Подольск, Серпухов и Чехов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.