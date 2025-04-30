Карлсон: правительство Зеленского могло быть причастно к покушению на Трампа

Журналист Такер Карлсон допустил, что киевский режим Владимира Зеленского может быть причастен к покушению на убийство американского президента Дональда Трампа, сообщает РИА Новости .

«Я думаю, совершенно очевидно, что украинцы были причастны к покушению на убийство на поле для гольфа во Флориде», — заявил он.

По его словам, были и другие люди, которые становились мишенью украинских властей.

Ранее сообщалось, что полиция США задержала мужчину с оружием рядом с местом проведения митинга Трампа.

Это была уже третья попытка совершения покушения на главу Белого дома. В 2024 году на Трампа было совершено два покушения. Одно на митинге в Пенсильвании, где политик был легко ранен, второе — во время игры в гольф на поле у резиденции главы Белого дома. Один покушавшийся был застрелен Специальной службой США, второго задержали.