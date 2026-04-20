Кадеты Подольска успешно выступили на региональном слете
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Подольск
Команды кадет городского округа Подольск достойно представили муниципалитет на II слете Московской области «Кадетская доблесть» 17 апреля. Мероприятие проходило на базе Кадетской школы имени А. И. Покрышкина с первоначальной летной подготовкой, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.
Здесь ребята проверили и укрепили самые важные навыки будущих защитников Отечества.
В слете приняли участие команды лицея № 5, гимназии № 7, средних общеобразовательных школ № 18, № 24, № 32, а также гимназии имени Подольских курсантов. Подольские кадеты продемонстрировали слаженную и дружную работу, а также высокий уровень по основам начальной военной подготовки.
Участникам предстояло пройти 15 полноценных испытаний, каждое из которых требовало не только физической выносливости, но и собранности. В программу слета вошли: полоса препятствий, топография и знание топографических знаков, тактическая медицина, вязка узлов, снаряжение и разряжение магазина, разборка-сборка автомата Калашникова, стрельба из пневматической винтовки и пистолета, доставка боеприпасов, установка односкатного укрытия с имитацией вида костра, оказание первой помощи, надевание специальной защитной одежды Л-1 и противогаза, смотр-конкурс строя и песни, историческая викторина и даже основы работы с БПЛА.
От преодоления траншей и лабиринтов до точной стрельбы, наложения жгутов, ориентирования по карте и управления дронами — ребята действовали четко, уверенно и в строгом соответствии с регламентом. В полевой форме и спортивной обуви, с минимумом штрафного времени и максимумом командного взаимодействия, кадеты показали реальную подготовку и готовность к действиям.
По итогам слета команда школы № 32 из Подольска продемонстрировала выдающиеся результаты и завоевала 2 место по стрельбе из пневматического оружия и заняла почетное 3 место в общекомандном зачете в своей возрастной группе. Это достижение стало подтверждением высокого уровня подготовки подольских кадет и вклада в их патриотическое воспитание.
