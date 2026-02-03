Кадеты из Нахабино заняли призовые места на научной конференции в Подмосковье

Учащиеся 6П кадетского класса лицея №1 из Нахабино стали победителями и призерами региональной научно-практической конференции «Шаги в науку», финал которой прошел 31 января в Подольске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В финальном этапе конференции «Шаги в науку», который состоялся 31 января в гимназии имени Подольских курсантов, приняли участие 113 школьников из разных муниципалитетов Подмосковья. Участники представили проекты по естествознанию, математике, физике, филологии, человекознанию, обществознанию, предпринимательству, технологиям, искусству, здоровью и спорту.

Кадеты из Нахабино успешно прошли отборочный этап и выступили в финале. В секции математики учащиеся 6П класса заняли все призовые места: Платон Сальников стал победителем, Артур Якубов занял второе место, Игорь Тулупов — третье. Подготовкой ребят занималась учитель математики и классный руководитель Асият Абукова.

В секции физики первое место занял Евгений Желамский, также ученик 6П класса. Организатором конференции выступил областной центр дополнительного образования и патриотического воспитания. Цель мероприятия — выявление одаренных учащихся кадетских классов Подмосковья и демонстрация их научных достижений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.