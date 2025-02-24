К 80-летию Победы началась федеральная акция «Игрушка ветерану»

К 80-летнему юбилею Великой Победы глава Росприроднадзора Светлана Радионова объявила о начале всероссийской акции «Игрушка ветерану». Она пройдет в рамках Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого», сообщают в пресс-центре международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого».

Поучаствовать может любой. Чтобы сделать это, нужно сделать своими руками символ акции, белого медведя Умку, положить его в посылку и вместе с письмом отправить ее до 1 апреля 2025 года по адресу: 119017, Москва, улица Большая Ордынка, дом 29, строение 1. Подарки передадут ветеранам ВОВ, живущим во всей РФ.

«Приближается священная для всех россиян дата. И мы понимаем, как важно сохранять память народа о подвиге фронтовиков. К 80-летию Великой Победы мы даем возможность каждому сказать спасибо ветеранам», — сказала Радионова.

Она призвала поучаствовать в акции «Игрушка ветерану». Благодаря этому жители России смогут передать теплые слова, пожелания и показать, что признательны людям, защитившим будущее следующих поколений.

Радионова призвала рассказать детям истории предков, защищавших страну во время Великой Отечественной войны. Они должны понимать, насколько важный подвиг был совершен.

«Мы доставим ваши подарки фронтовикам по всей стране. Вместе мы покажем, что новые поколения чтят и помнят героизм тех, кто ковал Великую Победу», — добавила Радионова.

Глава Росприроднадзора считает, что Победа есть в каждом из нас. Каждый житель России должен позаботиться о ветеранах. Память о событиях времен Великой Отечественной войны должна быть сохранена.

Акция «Игрушка ветерану» посвящена 80-летию Великой Победы. Она нужна для того, чтобы передать низкий поклон фронтовикам, победившим фашизм. Также в рамках мероприятия каждый сможет поблагодарить ветеранов за подаренную жизнь и свободу, придать им сил и поднять боевой дух.

Как принять участие

Фото - © Пресс-центр международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого»

Вместе с Умкой в посылку нужно положить открытку или письмо. В нем необходимо написать, почему захотелось поучаствовать в акции. После этого посылку необходимо отправить по адресу: 119017, Москва, улица Большая Ордынка, дом 29, строение 1.

В строчке «Кому» нужно написать: Международная премия «Экология – дело каждого». Помимо этого, посылку можно сдать в территориальное управление Росприроднадзора в своем регионе.

О международной премии

Фото - © Пресс-центр международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого»

«Экология — дело каждого» Росприроднадзор создал 31 марта 2021 года. Ее проводят каждый год.

Премию присуждают за креативные идеи, проекты и инициативы, которые посвящены сохранению окружающей среды. В ней принимают участие как дети, так и взрослые.

Пятый юбилейный сезон начался 1 августа 2024 года. Заявки принимают на сайте www.экологияделокаждого.рф до 1 апреля 2025 года.

За четыре сезона в премии поучаствовали жители пяти континентов мира. Суммарно 210 тыс. заявок отправили люди из 78 государств. Среди них — россияне из всех субъектов РФ.

Призерам и победителям ранее раздали призы — телефоны, планшеты, компьютеры, путевки на Черное море, обучающие курсы. Помимо этого, они получили преимущества при поступлении в 150 высших учебных заведений России. Среди них ВШЭ, РУДН, Северо-Кавказский федеральный университет. Там победителям и лауреатам премии дают возможность учиться на бюджетных и грантовых местах.

Премию поддержали такие компании и организации, как «СОГАЗ», «РЖД», «ОХК «Уралхим»», «СИБУР», АНТО «Центр «Арктические инициативы», группа компаний «Мангазея», БХК Коломенский, университеты НИУ ВШЭ, РУДН, СКФУ, Московский зоопарк, Российский футбольный союз, гранд отель «Жемчужина», СМИ РИА Новости, Sputnik, «Русская медиагруппа», МИЦ «Известия», «Общественное телевидение России», ИД «Комсомольская правда», «Детское радио», «Телеканал 360», медиахолдинг «ФедералПресс», ИА «Регнум», ИД «Аргументы и факты», Всероссийское общество охраны природы, «ВКонтакте» и другие.