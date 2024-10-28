Юрист объяснила, почему нельзя отказывать в трудоустройстве бездетным женщинам

Негласный отказ работодателей в трудоустройстве бездетных женщин сейчас прямо противоречит Трудовому кодексу и Конституции РФ, сообщила РИАМО юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

«Статья 3 Трудового кодекса запрещает дискриминацию в сфере труда. В частности, запрещено отказывать в трудоустройстве по причинам, не связанным с деловыми и профессиональными качествами кандидата», — рассказала Яковлева.

По ее словам, в данной норме прямо указано, что каждый имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав.

Эксперт добавила, что эти положения также отражены в Конституции. Таким образом, бездетные в этом смысле защищены и Конституцией, и Трудовым кодексом.

Ранее в Госдуме предложили запретить отказывать в трудоустройстве женщинам без детей. Работодатели часто не рассматривают таких кандидаток, опасаясь потенциальных длительных отпусков и выплат по беременности, родам и уходу за ребенком.