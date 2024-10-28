В Госдуме предложили запретить отказывать в трудоустройстве женщинам без детей

В документе отмечается, что есть практика, когда молодым женщинам, у которых нет детей, отказывают в трудоустройстве, опасаясь потенциальных длительных отпусков и выплат по беременности, родам и уходу за ребенком.

«В целях исключения такого „буквального“ толкования работодателями нормы части третьей статьи 64 ТК РФ законопроектом предлагается установить запрет для работодателей отказывать женщинам в заключении трудового договора по мотивам, связанным с отсутствием детей», — сообщается в пояснительной записке.

Также предлагается установить дополнительные меры по защите прав женщин на рабочем месте, к которым относятся запрет на отзыв из отпуска по уходу за ребенком, пока ему не исполнится три года. Кроме того, инициативы предполагает повышение с полутора до трех лет возраста детей, чьи матери в случае невозможности выполнения прежней работы имеют право на перевод на другую работу с сохранением среднего заработка по прежнем месте.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил рассылать письма женщинам в положении с призывом отказаться от абортов. Он считает, что такой шаг сможет положительно сказаться на демографической ситуации в России.