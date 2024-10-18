Адвокат оценил идею раздавать беременным письма с призывом не делать аборт

Адвокат Алешкин: письма с призывом не делать аборт не приведут к результату

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил рассылать письма женщинам в положении с призывом отказаться от абортов. Он считает, что такой шаг сможет положительно сказаться на демографической ситуации в России. Адвокат Андрей Алешкин высказал свое мнение по поводу данной инициативы, сообщает «ФедералПресс» .

По словам Алешкина, любая идея поддержки женщины в трудной ситуации заслуживает одобрения. Однако он отметил, что данная инициатива вряд ли окажет тот эффект, который хотят достичь с помощью ее внедрения.

«В действительности такие письма не приведут к результату, на который надеются, так как в основе отказа от ребенка или аборта лежат сугубо экономические вопросы, а не духовные», — подчеркнул адвокат.

Алешкин считает, что подобные письма могут вызвать положительные эмоции, однако вряд ли помогут семье в вопросах обеспечения жизненных потребностей. Идея заслуживает внимания, но на практике не стоит ожидать значительного эффекта.