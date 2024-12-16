Юрист Луиза: самовольное украшение подъезда может грозить штрафом в 15 тыс руб

Новогодние праздники ассоциируются у большинства с радостью и весельем, но важно помнить, что некоторые из безобидных действий могут иметь последствия. Юрист Любим Лущик из юридической компании «Тактика» напоминает о потенциальных рисках, связанных с украшением подъездов в многоэтажках, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

На протяжении новогодних праздников жители стремятся украсить общие пространства, однако это может привести к нарушениям закона, особенно нормам пожарной безопасности.

Согласно правилам, подъезды являются общедомовым имуществом, и любое украшение требует согласия всех собственников. Важно провести собрание жильцов или, в случае наличия управляющей компании (УК), уведомить ее и получить письменное разрешение. Самовольное украшение может обернуться ответственностью, включая штрафы до 15 тысяч рублей и, в трагичных случаях, уголовные последствия за причинение вреда по неосторожности.

Также необходимо следить за тем, чтобы использованные материалы имели соответствующие сертификаты и не были легковоспламеняемыми. Все подключения гирлянд к электросети должны выполняться специализированными электромонтерами.

Кроме того, не стоит забывать о правилах общественного порядка. Использование пиротехники и громкие звуки могут нарушать тишину, что также считается правонарушением, даже в праздники. Поэтому, чтобы избежать неприятностей, важно соблюдать закон и правила, чтобы радость новогодних праздников не омрачалась проблемами.

В условиях напряженной обстановки запуск мощных петард может вызывать дискомфорт у людей, и в некоторых регионах это уже запрещено. Распитие алкоголя в общественных местах с юридической точки зрения не допустимо, однако правоохранительные органы обычно проявляют снисходительность в праздники, если не нарушается общественный порядок. При наличии противоправных действий сотрудники полиции реагируют соответствующим образом.