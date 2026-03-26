Юрист Хаминский рассказал о последствиях фиктивного брака

Руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский объяснил, что фиктивный брак могут признать недействительным через суд, а его правовые последствия будут аннулированы. Об этом сообщает RT .

Фиктивным считается брак, зарегистрированный без намерения создать семью — чаще всего ради материальной или иной выгоды. При этом формально он имеет все признаки законного союза: волеизъявление сторон и запись в органах ЗАГС.

«Особенностью фиктивного брака является то, что он обладает внешними признаками законного брака, то есть имеются волеизъявление супругов на регистрацию брака и запись органов ЗАГС о регистрации... Главное отличие фиктивного брака от реального — это отсутствие общего быта, имущества и намерений строить отношения», — рассказал Хаминский.

Признать такой брак недействительным может только суд по заявлению одного из супругов или прокурора. После решения суда совместная собственность, право наследования и другие правовые последствия аннулируются с момента заключения брака.

«Если суд признает брак фиктивным, все правовые последствия, такие как совместная собственность, право наследования и другие, аннулируются и признаются недействительными с момента его заключения», — пояснил юрист.

Имущество в этом случае делится по нормам гражданского законодательства как долевая собственность.

«Иностранцы, заключившие фиктивный брак с целью получения вида на жительство или гражданства, лишаются соответствующего статуса и подлежат депортации», — предупредил эксперт.

Он уточнил, что отдельной уголовной или административной ответственности за фиктивный брак нет, однако при сопутствующих правонарушениях ответственность наступает именно за них.

