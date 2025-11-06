сегодня в 13:27

Юрия Николаева похоронят 8 ноября на Троекуровском кладбище в Москве

Известного актера и телеведущего Юрия Николаева похоронят 8 ноября на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает ТАСС .

«Прощание и похороны будут в субботу в 13:00 (по московскому времени-ред.) на Троекуровском кладбище», — заявила родственница народного артиста РФ.

О смерти 76-летнего телеведущего стало известно 4 ноября. Юрий Александрович длительное время боролся с заболеванием легких.

