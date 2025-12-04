Юный программист из Видного занял второе место на международной премии #МЫВМЕСТЕ

Александр Кравченко из Видного получил серебро на международной премии #МЫВМЕСТЕ за проект «Белый хакер» в рамках форума гражданского участия в Национальном центре «Россия», сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области.

Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ проходит в Национальном центре «Россия». В рамках форума состоялась церемония вручения международной премии #МЫВМЕСТЕ, среди призеров которой оказался юный программист из Видного Александр Кравченко.

Александр занял второе место с проектом «Белый хакер» — просветительской платформой по цифровой безопасности. Проект основан на личном опыте: в 10 лет Кравченко стал жертвой взлома и с тех пор обучает других защите личных данных и финансов с помощью коротких роликов, подкастов с экспертами и офлайн-лекций. Его занятия по кибербезопасности и технологиям уже посетили около 800 человек. В планах — сотрудничество со школами Подмосковья и Москвы.

Проект «Белый хакер» был отобран среди почти 52 тысяч заявок из 147 стран. По словам Кравченко, эта награда стала для него сильной мотивацией для дальнейшего развития.

Форум #МЫВМЕСТЕ собрал активистов, представителей власти, бизнеса и НКО из России и других стран. В этом году мероприятие посвящено Году защитника Отечества и поддержке военнослужащих и их семей. Программа форума включает деловые, выставочные и культурные мероприятия, а также гуманитарные проекты. Форум продлится до 5 декабря и проходит в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект «Доброе дело». Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.