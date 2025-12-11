Юная художница из Балашихи победила в конкурсе «Моя Россия» в Подмосковье

Екатерина Агеева, выпускница детской школы искусств №3 из Балашихи, вошла в число победителей конкурса детских рисунков «Моя Россия». Конкурс был приурочен ко Дню Конституции и проходил в два этапа: сначала на муниципальном уровне, затем на региональном.

В Балашихе отбор работ проходил с 20 октября по 14 ноября среди учеников детских школ искусств. Для участия требовалось представить рисунок на патриотическую или городскую тематику в любом стиле и жанре.

В региональный этап прошли 127 конкурсантов, из которых 45 стали победителями. На открытии выставки в Московской областной думе победителей наградили благодарственными письмами и памятными подарками. Также для них провели экскурсию по парламенту. Депутат Государственной думы Алла Полякова отметила значимость подобных проектов для патриотического воспитания молодежи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции «Доброе дело», и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.