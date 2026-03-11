Явка будет, результат — нет: политолог об агитации на выборы через маркетплейсы
Вовлечение на выборы через маркетплейсы может увеличить явку, но на расстановку сил не повлияет, рассказал РИАМО директор Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.
«Как известно, по маркетплейсам ходят все. Маркетплейсы в таком случае — способ пригласить на голосование тех, кто не очень туда собирается. Потому что те, кто хочет проголосовать, он проголосует и так, электронно или физически. Но на сам результат это не сильно повлияет», — сказал Журавлев.
Он добавил, что люди, имеющие выраженные политические взгляды, будут ими руководствоваться. Остальные будут опираться на свой предыдущий опыт или присоединятся к большинству.
Ранее стало известно, что возможности маркетплейсов могут использовать во время выборов в Госдуму в 2026 году. На площадках планируют проводить агитацию и вовлекать граждан в избирательный процесс.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.