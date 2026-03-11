Вовлечение на выборы через маркетплейсы может увеличить явку, но на расстановку сил не повлияет, рассказал РИАМО директор Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

«Как известно, по маркетплейсам ходят все. Маркетплейсы в таком случае — способ пригласить на голосование тех, кто не очень туда собирается. Потому что те, кто хочет проголосовать, он проголосует и так, электронно или физически. Но на сам результат это не сильно повлияет», — сказал Журавлев.

Он добавил, что люди, имеющие выраженные политические взгляды, будут ими руководствоваться. Остальные будут опираться на свой предыдущий опыт или присоединятся к большинству.

Ранее стало известно, что возможности маркетплейсов могут использовать во время выборов в Госдуму в 2026 году. На площадках планируют проводить агитацию и вовлекать граждан в избирательный процесс.

