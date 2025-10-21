Яд течет прямо в рот: детские соски известных марок могут вызывать рак

В детских сосках известных марок Philips, Sophie la Girafe и Curaprox нашли опасное вещество бисфенол А (BPA), которое используют для производства пластика. Оно может вызывать ожирение, онкологию и проблемы с половой системой, сообщает Mash .

Исследование провела чешская потребительская организация. Специалисты приобрели детские соски указанных марок на рынках нескольких стран (Чехии, Словении и Венгрии), а затем окунули их в раствор детской слюны. Во всех случаях было зафиксировано выделение бисфенола А.

Самая высокая концентрация вещества была в товарах Curaprox Baby Grow With Love. Выделилось 19 мкг/кг, это значение превышает допустимые нормы. Затем идет Sophie la Girafe Natural Rubber — выделилось 3 мкг/кг. Замыкает тройку Philips Avent Ultra Air (2 мкг/кг).

У компаний были запрошены комментарии. Представители фирм заявили, что не ожидали таких результатов. Curaprox изъяла продукцию и обещала вернуть деньги покупателям. Philips провела новые экспертизы и не обнаружила вещество в своей продукции.

