Петербургские ученые с помощью смартфона научились выявлять яд в воде

Группа химиков из Санкт-Петербургского госуниверситета представила революционный способ обнаружения опасного химического соединения в воде, применяя обычный смартфон и безопасные для окружающей среды растворители. Эта технология нацелена на повышение доступности и эффективности анализов, сообщает «Царьград» .

Ученые СПбГУ разработали инновационную методику, позволяющую оперативно и точно определять наличие полидиаллилдиметиламмония хлорида (полиДАДМАХ) — флокулянта, широко используемого при водоочистке. Превышение допустимой концентрации этого полимера может привести к попаданию его остатков в питьевую воду, что чревато негативным воздействием на здоровье и удорожанием процессов фильтрации.

В отличие от традиционных способов анализа, требующих дорогостоящего оборудования и вредных реактивов, что ограничивает их применение, предложенный подход позволяет проводить исследования непосредственно в месте отбора проб, значительно сокращая время реагирования на потенциальные превышения установленных нормативов.

Сначала водный образец пропускается через специально разработанный картридж, предназначенный для удаления мешающих примесей и удержания полиДАДМАХ на ватном фильтре. Затем сквозь картридж пропускают безвредный краситель, который вступает в реакцию с полимером, формируя окрашенное соединение. Затем с помощью экологичного растворителя это соединение извлекают и концентрируют для более точного определения.

Финальный этап включает в себя анализ полученного образца с использованием камеры мобильного телефона. Интенсивность окраски сопоставляется с предварительно созданными калибровочными данными, что дает возможность с высокой точностью измерить концентрацию исследуемого вещества.

Разработанный метод обладает рядом весомых преимуществ: он не только обладает высокой чувствительностью, позволяя обнаруживать даже минимальные концентрации полиДАДМАХ, выходящие за рамки установленных норм, но и мобилен, что обеспечивает возможность проведения исследований в полевых условиях без использования сложной аппаратуры. Более того, использование стандартной камеры смартфона делает метод доступным для широкого круга пользователей.

