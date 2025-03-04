Издательский дом Коломны выпустит книгу в честь юбилея окончания ВОВ

Автор книги — известный краевед, журналист, писатель и почетный гражданин Коломны Анатолий Кузовкин. Его перу принадлежит более сотни работ, среди которых книги, брошюры и буклеты о Коломне и ее жителях. В центре внимания автора часто оказывается подвиг коломенцев в годы Великой Отечественной войны.

Книга «Через тернии — к Победе!» — результат многолетнего труда. Она познакомит читателей с историями жизни и подвигов коломенцев, вписавших свои имена в летопись истории, включая тех, кто оставался неизвестным до сих пор.

Книгу разделили на пять частей, каждая из которых соответствует одному из годов Великой Отечественной войны. Каждая глава включает обзор основных событий года и рассказы о коломенцах, проявивших себя особенно ярко в тот период. В общей сложности книга насчитывает 60 очерков.

Планируется, что издание выйдет в свет в конце апреля 2025 года. Проект реализуется при поддержке администрации городского округа Коломна и Российского военно-исторического общества. Альбом напечатают на мелованной бумаге, с твердой обложкой. Книга будет объемом около 300 страниц, тираж составит минимум 1 000 экземпляров.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте may9.ru и в Telegram-канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.