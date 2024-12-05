Историческое здание в Подмосковье получило статус объекта культурного наследия
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По распоряжению главного управления культурного наследия Московской области утвержден предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения. Новый статус позволит сохранить историческое здание, приспособленное для современного использования. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга Коломна.
Старинный дом на углу улиц Зайцева и Москворецкой известен в Коломне как памятник наводнению 1908 года: на фасаде здания, между первым и вторым этажами, сохранилась табличка с отметкой уровня воды — во время разлива река Москва поднялась на 21 м.
Точная дата строительства жилого дома не установлена. Судя по архитектурно-стилистическим и типологическим признакам, постройка датируется второй четвертью XIX века. По сведениям местных жителей, в начале ХХ века в доме находилась чайная. Дом относится к рядовой жилой застройке Коломны 1840-х годов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.
Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.