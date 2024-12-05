Историческое здание в Подмосковье получило статус объекта культурного наследия

По распоряжению главного управления культурного наследия Московской области утвержден предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения. Новый статус позволит сохранить историческое здание, приспособленное для современного использования. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга Коломна.

Старинный дом на углу улиц Зайцева и Москворецкой известен в Коломне как памятник наводнению 1908 года: на фасаде здания, между первым и вторым этажами, сохранилась табличка с отметкой уровня воды — во время разлива река Москва поднялась на 21 м.

Точная дата строительства жилого дома не установлена. Судя по архитектурно-стилистическим и типологическим признакам, постройка датируется второй четвертью XIX века. По сведениям местных жителей, в начале ХХ века в доме находилась чайная. Дом относится к рядовой жилой застройке Коломны 1840-х годов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.